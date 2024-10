Diretório do PDT, comandado por Laurez Moreira, delibera apoio oficial para 2º turno das eleições na capital tocantinense nesta quinta-feira, 10

Coletiva de imprensa será realizada a partir das 15h, na quadra 110 Sul, ao fundo do Colégio Marista

Por Redação

O presidente do Partido Democrático Trabalhista (PDT), no Tocantins, e vice-governador, Laurez Moreira, fará nesta quinta-feira, 10, uma coletiva de imprensa para anunciar a decisão do partido sobre qual base apoiar neste 2º turno das eleições na capital tocantinense. A oficialização será realizada na quadra 110 Sul, Alameda 19, lote 12-A, ao fundo do Colégio Marista, a partir das 15h.

A decisão foi tomada após reunião com o partido, lideranças aliadas e correligionários, que ocorreu na noite desta última terça-feira, 08, na sede do PDT, em Palmas.