Disputa de influência: Prefeita Josi Nunes e Eduardo Fortes criam grande expectativas na vinda do governador Wanderlei a Gurupi na próxima sexta-feira

Por Wesley Silas

Na arena política de Gurupi, a prefeita reeleita Josi Nunes (UB) e deputado Eduardo Fortes (PSD), rivais na eleição passada, agora disputam a atenção do governador Wanderlei Barbosa. Durante uma eleição que viu o governador adotar uma postura discreta, ambos criaram vínculos próximos com ele, intensificando a competição local para maximizar a visita do governador em um momento importante para apresentar demandas urgentes.

Cada um dos adversários esforça-se para mostrar ao governador sua capacidade de liderança e influência junto à população e as autoridades locais. Tal demonstração é vital para assegurar apoio necessário para a realização de obras e serviços prioritários no município.

Segundo uma publicação da prefeita Josi Nunes no Instagram, as demandas incluem a conclusão do Hospital Geral de Gurupi e várias outras obras estruturais, como a construção de pontes nas perimetrais Sul e Norte, e a pavimentação ligando o Parque Industrial ao Trevo Pé de Galinha até o Trevo da Praia. Estes projetos são apresentados como oportunidades de parcerias públicas essenciais.

Por sua vez, o deputado Eduardo Fortes declarou que acompanhará a comitiva do governador em visitas ao Hospital Geral de Gurupi, a várias escolas estaduais, à Casa de Apoio Nova Esperança, além de projetos sociais como hortas comunitárias.

Para o governador Barbosa, uma abordagem estratégica seria fomentar a cooperação entre esses adversários políticos, promovendo iniciativas conjuntas que beneficiem a comunidade local. A colaboração em comitês conjuntos ou na divisão de responsabilidades podem potencializar impactos positivos na vida dos gurupienses, transformando a rivalidade em um discurso de união pelo bem-estar comum.