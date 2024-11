Disputa pela Presidência da Câmara de Gurupi afunila entre Ivanilson Marinho e André Caixeta

da redação

A corrida pela presidência da Câmara Municipal de Gurupi, para o biênio 2025-2026, está cada vez mais definida. De acordo com apuração do Portal Atitude, a disputa deve se concentrar entre os vereadores Ivanilson Marinho (PL) e André Caixeta (PSB). A novidade veio após a desistência do vereador Colemar da Saborelle (PSD), que decidiu não seguir na disputa pelo cargo.

Ivanilson Marinho, do PL, representa a base aliada da prefeita Josi Nunes e busca consolidar apoio interno. Por outro lado, André Caixeta, do PSB, figura como o principal nome da oposição.

Outra informação apurada pelo Portal Atitude é que alguns vereadores que foram eleitos pela oposição a prefeita Josi devem aderir a base municipal, dentre eles, a vereadora Débora Ribeiro do Republicanos.