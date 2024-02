Disputa política divide grupos dos deputados Eduardo Fortes e Gutierres em Cariri

Por Wesley Silas

O prefeito de Cariri, Júnior Marajó, comemora no último ano de gestão neste final de semana, 33 anos de emancipação política de Cariri. A pré-festa foi marcada com confronto entre o principal rival, o vereador e presidente da Câmara de Gurupi, Valdonio Rodrigues. O episódio chama a atenção diante a disputa entre os grupos locais e estadual.

Alegando quebra no cumprimento da programação do aniversário da cidade e prejuízos para os ambulantes, o prefeito de Cariri não aceitou a implantação de uma tenda do vereador, presidente da Câmara de Gurupi e pré-candidato a prefeito de Cariri Valdonio Rodrigues (PSB) com o apoio do deputado Gutierres Torquato (PDT). Ele faz parte do grupo do deputado Gutierres Torquato e do vice-governador, Laurez Moreira (PDT) e pretende disputar a eleição pelo PDT.

Em reunião com sua residência, Marajó anunciou que fechará o último ano gestão com mais de R$ 15 milhões em obras.

Após a fala de Marajó, o vereador Valdônio Rodrigues comentou sobre o episódio: