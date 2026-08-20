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quinta-feira, 20 agosto

Política

Dona Graça, Preta Martins e Juninho Pop declaram apoio a Coronel Barbosa

Atitude TocantinsPor 2 minutos de leitura
Dona Graça, Preta Martins e Juninho Pop declaram apoio a Coronel Barbosa

da redação

A candidatura do Coronel Barbosa a deputado federal acaba de ganhar importantes apoios em Presidente Kennedy. A vice-prefeita Maria das Graças Lopes Vasconcelos, a Dona Graça Lopes, a presidente da Câmara Municipal, Maria Bonfim Pereira Martins, a Preta Martins, e o vereador Juninho Pop declararam apoio ao projeto político do candidato.

A adesão das três lideranças amplia a rede de apoio de Coronel Barbosa e fortalece sua articulação junto a representantes municipais que conhecem de perto as demandas da população e da região.

“Estamos declarando nosso apoio ao Coronel Barbosa. Acreditamos no seu trabalho, na sua capacidade e, principalmente, no compromisso que ele demonstra com o Tocantins. É importante termos alguém em Brasília que conheça a realidade dos nossos municípios e esteja disposto a trabalhar por eles”, afirmou Dona Graça Lopes.

A presidente da Câmara, Preta Martins, também destacou sua confiança no projeto.

“Coronel Barbosa pode contar com o nosso apoio. Estamos juntos porque acreditamos que o Tocantins precisa de representantes comprometidos, que tenham coragem para buscar recursos e defender os interesses dos municípios”, declarou.

O vereador Juninho Pop reforçou a decisão de caminhar ao lado do candidato.

“Estamos juntos com o Coronel Barbosa porque acreditamos no seu projeto e na sua capacidade de representar o nosso Estado. É uma caminhada que tem o nosso apoio”, afirmou.

Além das três lideranças, o suplente de vereador Zé do Quita e as lideranças Eurivaldo e Aldo também declararam apoio à candidatura.

Para Coronel Barbosa, a chegada das novas adesões demonstra a ampliação do diálogo e o fortalecimento de seu projeto político em diferentes regiões do Tocantins.

“Recebo esses apoios com muita responsabilidade. São lideranças que conhecem a realidade dos municípios e que acreditam na nossa proposta. Estamos construindo uma caminhada de união, diálogo e compromisso com o Tocantins”, destacou.

Com a adesão de Dona Graça Lopes, Preta Martins e Juninho Pop, além de outras lideranças locais, Coronel Barbosa amplia sua base política e fortalece sua candidatura a deputado federal, avançando na construção de uma rede de apoio regional em torno de seu projeto para representar o Tocantins em Brasília.

O anúncio dos apoios aconteceu durante uma reunião de Coronel Barbosa em Guaraí, na noite desta quarta-feira, 18, que reuniu apoiadores e lideranças da região.

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