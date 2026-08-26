Dorinha destaca ações realizadas e defende campanha baseada em resultados no Tocantins

da redação

A candidata ao Governo do Tocantins, Professora Dorinha (União Brasil), destacou a importância da parceria entre o Estado e os municípios durante um evento político realizado em Porto Nacional. Ao lado do governador Wanderlei Barbosa e do prefeito Ronivon Maciel, Dorinha participou do lançamento da candidatura à reeleição do deputado federal Ricardo Ayres, em uma mobilização que reuniu cerca de 2 mil pessoas no setor Jardim Querido.

Durante o discurso, a candidata apresentou Porto Nacional como exemplo de ações realizadas por meio da articulação entre diferentes esferas do poder público e afirmou que pretende levar para a campanha resultados concretos de sua trajetória política.

Em sua fala, Dorinha afirmou que o eleitor deve avaliar o que já foi realizado pelos candidatos, em vez de escolher com base apenas em discursos e propostas de campanha. A senadora também defendeu uma gestão marcada pela proximidade com as prefeituras e pela continuidade de projetos considerados prioritários para o estado.

O encontro contou ainda com manifestações de apoio a Ricardo Ayres e reforçou a articulação política do grupo para as eleições de 2026. A agenda ocorre em meio à disputa pelo Governo do Tocantins, que aparece acirrada nas pesquisas recentes, com Dorinha e Vicentinho Júnior próximos no primeiro turno.