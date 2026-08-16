Dorinha é homenageada por PEC que reconhece o socioeducativo como área da segurança pública

Sindsoeto também apresentou propostas para valorização profissional, novos concursos e modernização das unidades

Por Redação

A senadora e candidata ao Governo do Tocantins, Professora Dorinha (União Brasil), recebeu na sexta-feira (14) uma homenagem do Sindicato dos Servidores do Sistema Socioeducativo (Sindsoeto) pela autoria da Proposta de Emenda Constitucional (PEC 16/25) que inclui os órgãos do sistema socioeducativo no grupo dos órgãos de segurança pública. A matéria está pronta para apreciação da Comissão de Constituição e Justiça do Senado.

A presidente do Sindsoeto, Yuriara Santos Araújo, destacou a relevância histórica do avanço constitucional e ressaltou a importância da atuação da parlamentar. “Essa PEC é um marco histórico para todos nós, pois o reconhecimento constitucional da nossa categoria no Artigo 144 traz a dignidade, a segurança jurídica e o respeito profissional pelos quais lutamos há anos”, afirmou.

A liderança sindical acrescentou ainda que a homenagem prestada à senadora Professora Dorinha é o justo reconhecimento a quem compreendeu a relevância da missão do sistema socioeducativo.

Fortalecimento da categoria

Ainda no encontro, a entidade entregou à candidata o “Plano de Fortalecimento e Valorização do Sistema Socioeducativo do Tocantins”, documento que reúne as principais diretrizes defendidas pelos servidores para a estruturação da carreira no estado. Dentre elas a atualização do Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios, a transição da escolaridade do cargo de Agente de Segurança para Nível Superior completo, a realização de novos concursos públicos, a implementação de uma política permanente de formação profissional e a modernização da infraestrutura e tecnologia das unidades socioeducativas do estado.

Ao receber o documento e a homenagem, a Professora Dorinha reforçou seu compromisso com a categoria e com a segurança pública. “Recebo essa homenagem com profunda gratidão e com o senso de responsabilidade renovado, pois a inclusão do sistema socioeducativo na Constituição é uma questão de justiça e de eficiência para a segurança pública”, declarou.