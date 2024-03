Dorinha é reconduzida, pela terceira vez, à coordenação da bancada federal no Congresso

Por Redação

A senadora Professora Dorinha foi reconduzida à coordenação da bancada federal do Congresso Nacional. A decisão da bancada ocorreu em reunião na noite desta terça-feira (12), em Brasília, com as presenças do senador Eduardo Gomes (PL/TO), os deputados federais Alexandre Guimarães (Republicanos), Carlos Gaguim (União), Eli Borges (PL), Ricardo Ayres (Republicanos), Filipe Martins (PL), Lázaro Botelho (PP), Toinho Andrade (Republicanos/TO) e e Vicentinho Júnior (PP).

É a terceira vez que a Professora Dorinha assume a coordenação da bancada.