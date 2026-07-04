Dorinha percorre Miranorte e confere obras e recapeamento de ruas

da redação

Há cerca de 20 anos, o comerciante Roni Silva trabalha na rodoviária de Miranorte. Durante esse período, acompanhou o desgaste da estrutura e as dificuldades enfrentadas por passageiros e comerciantes. Agora, instalado no terminal reformado, ele afirma que a realidade é outra.

“Antes era bem precário, uma estrutura antiga, sem muita qualidade. Agora tem organização, limpeza, acesso e uma estrutura muito melhor. A gente agradece muito à senadora por ter colocado essa emenda, que ajudou bastante”, afirmou.

A agenda da senadora Professora Dorinha em Miranorte começou pela rodoviária, que passou por reforma e ampliação com investimento de R$ 1.068.500 destinado por seu mandato. Em seguida, ela acompanhou o andamento do recapeamento de vias urbanas. A visita ocorreu na tarde desta sexta-feira (03/07).

A obra contempla aproximadamente 20 mil metros quadrados de pavimentação nas avenidas Bernardo Sayão, Alfredo Nasser e Princesa Isabel, além das ruas 5, 12, 16, 24, 30 e 33. O investimento de R$ 1,91 milhão, também destinado pela senadora, beneficia moradores dos setores Centro, Vila São José e Vila Maria.

Segundo a Prefeitura, as vias não recebiam um recapeamento desse porte havia mais de 15 anos. Além da nova camada asfáltica, os trechos recebem sinalização horizontal, melhorando a segurança e as condições de tráfego.

O estádio municipal também está contemplado com R$ 400 mil destinados pela senadora para obras de reforma e ampliação.

Prioridades do município

Para o prefeito Leandro Barbosa, os investimentos refletem as prioridades apresentadas pelo município.

“Os recursos da senadora Dorinha foram aplicados onde Miranorte realmente precisava. Ela destinou recursos para a rodoviária, para o recapeamento das ruas, para a creche, para a saúde e para a educação. Não são recursos com destino escolhido por conveniência, mas investimentos que atendem às necessidades do município e melhoram a vida da população”, afirmou.

Dorinha destacou que a definição dos investimentos passa pelo diálogo com quem conhece a realidade de cada cidade. “O nosso papel é ajudar para que a cidade continue avançando. Meu compromisso é com as pessoas. Independentemente de posição política, onde existe necessidade e onde a população precisa, eu trabalho para levar recursos”, afirmou.

Ao longo do mandato, a senadora Professora Dorinha já destinou R$ 15.987.515,15 para Miranorte. Os recursos contemplam investimentos em infraestrutura, mobilidade urbana, esporte, educação e saúde, resultado da parceria com a Prefeitura para ampliar serviços e melhorar a qualidade de vida da população.