Dr. Murilo Morais e Dr. Pedro expressam confiança na vitória após uma campanha de dedicação e amor por Brejinho de Nazaré

Por Redação

Dr. Murilo Morais, candidato a prefeito de Brejinho de Nazaré, junto com seu vice, Dr. Pedro, encerrou hoje suas jornada eleitoral com muita confiança e satisfação. Após exercer seu direito de voto, Dr. Murilo reafirmou seu compromisso com a cidade e expressou a certeza na vitória, fruto de uma campanha limpa, transparente e de muito diálogo com a população.

“Hoje, mais do que nunca, exercemos nosso direito de votar e o dever de lutar por um futuro melhor para Brejinho de Nazaré. Foram dias intensos, de muito aprendizado, muitas batalhas, mas também de muitas conquistas. Nossa campanha foi feita com muito amor pela cidade e respeito por cada cidadão. Fomos de porta em porta, de casa em casa, ouvimos o povo e mostramos nosso projeto para um Brejinho mais forte e próspero”, afirmou Murilo.

Dr. Murilo Morais votou na Escola Estadual Padrão, localizada no centro de Brejinho de Nazaré. Já o vice, Dr. Pedro, exerceu seu direito de voto no Colégio Estadual Jonas Pereira Lima, também no município.

A campanha de Dr. Murilo e Dr. Pedro foi marcada pelo contato direto com a população. De mercados a feiras, das ruas aos lares de Brejinho, os dois percorreram cada canto do município, sempre reforçando o compromisso de trazer melhorias para todas as áreas da cidade. “Acreditamos no nosso projeto e sabemos que a população também acredita. Não prometemos o impossível, mas sim o que Brejinho de Nazaré realmente precisa: saúde de qualidade, educação acessível e oportunidades de crescimento para todos”, disse o candidato.

Ao longo da corrida eleitoral, Dr. Murilo e Dr. Pedro sempre estiveram à frente nas pesquisas realizadas pelo Instituto Escala, refletindo o forte apoio popular que a dupla conquistou com uma campanha marcada pelo diálogo e respeito com a população.

Durante a campanha, a dupla recebeu apoio de grandes nomes da política estadual e federal, fortalecendo ainda mais sua candidatura. Entre os apoiadores estão a Senadora Dorinha Seabra, os deputados estaduais Moema Marinho, Vanda Monteiro, Cleiton Cardoso, e vários deputados federais, como Ricardo Ayres. “Esses apoios só mostram que nosso projeto vai além, é uma construção coletiva para o bem de Brejinho de Nazaré”, ressaltou Murilo.

Para Dr. Pedro, essa foi uma jornada de união e força. “O apoio que recebemos foi incrível, o povo nos abraçou de uma forma que só fortaleceu nossa fé na vitória. Fomos abençoados por essa oportunidade e estamos prontos para fazer a diferença”, completou o vice.

Com o apoio de lideranças políticas e o respaldo da comunidade, Murilo e Dr. Pedro acreditam que o trabalho feito até aqui será recompensado nas urnas. “O coração está tranquilo, porque sabemos que fizemos o nosso melhor. Agora é com o povo. Temos certeza que Brejinho de Nazaré vai escolher o melhor para o futuro”, finalizou Dr. Murilo.