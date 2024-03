Dr. Nilo Vieira se lança como pré-candidato do PP à Prefeitura de Peixe com respaldo do PP

Por Wesley Silas

O médico, Dr. Nilo Roberto Vieira (PP), tem articulado a união entre a oposição para consolidar uma candidatura forte e competitiva com um plano de governo municipal eficiente para, segundo ele, “substituir a atual realidade com a proposta de uma nova Peixe pujante, apostando em políticas públicas para crianças, jovens, adultos e idosos, com aplicação responsável do dinheiro público voltado para superar uma série de problemas enfrentados pela comunidade da cidade, povoados e da zona rural”.

O médico buscará retornar pela terceira vez ao cargo de prefeito de Peixe. A primeira vez que ele foi eleito foi em 1989. Para isso, ele defende sua experiência de vida com o desafio de deixar um legado para as atuais e futuras gerações peixenses, com uma postura de bons projetos elaborados com diálogo, confiança e transparência.

Para isso, o ex-prefeito defende que o seu grupo “conta com o apoio do deputado federal e presidente do PP, Vicentinho Júnior, e busca congregar toda a oposição neste mesmo sentimento voltado para promover a expansão econômica, criando políticas para impulsionar novos negócios na cidade, para que os servidores possam ter salários dignos e a comunidade possa reconquistar a esperança no futuro com inovações sociais”.

Para colocar em prática, o ex-prefeito aposta na união de toda a oposição para implementar um projeto socioeconômico para a cidade de Peixe. “Nossos planos e projetos são voltados para melhorar a qualidade de vida dos nossos cidadãos, abrangendo áreas como educação, saúde, turismo, com criação e revitalização de espaços públicos; assim como na efetivação de parcerias na segurança e infraestrutura para atrair novos investidores, aproveitando o crescimento do agronegócio na região e a nossa potencialidade adormecida para o turismo”, disse Dr. Nilo.