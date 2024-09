Eduardo Fortes e Vicentinho Júnior reforçam compromisso com a obra de retorno do Posto Décio na BR-153 em Gurupi

Por Redação

O candidato a prefeito de Gurupi, Eduardo Fortes, reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento econômico local ao se reunir, na manhã desta sexta-feira (27), com o empresário Paulo Afonso Cerqueira Abreu, sócio do Posto Decio, na BR-153. O encontro, que contou com a presença do deputado federal Vicentinho Júnior, do deputado estadual Gutierrez Torquato e outros empresários, teve como objetivo discutir soluções para o acesso ao posto, prejudicado pela ausência de um retorno adequado.

Eduardo Fortes, sempre atento às necessidades da cidade, está empenhado em resolver essa situação em conjunto com os deputados. O projeto visa garantir o retorno próximo ao posto, atualmente a 5 km de distância, o que tem causado uma queda de 30% nas vendas, além de impactar severamente os mais de 250 empregos diretos gerados pelo local, além de empresas próximas e comunidades rurais.

Marcado por uma política de ouvir as pessoas, Eduardo Fortes manifestou apoio à demanda empresarial e comunidades vizinhas. “Nós estamos aqui, lutando junto com o deputado federal Vicentinho Júnior, para resolver essa situação, que prejudica não só o Posto Decio, mas também afeta vários pequenos negócios e famílias da região”, afirmou Eduardo durante a reunião.

O deputado federal Vicentinho Júnior elogiou o comprometimento de Eduardo, destacando que ele “é um político que ouve as pessoas, desde o pequeno comerciante até o grande empresário, sempre buscando soluções para gerar mais empregos e renda para a cidade”, destacou Vicentinho Júnior.

Melhorias

A situação do Posto Décio é um exemplo claro de como a infraestrutura afeta diretamente o desenvolvimento econômico e social de Gurupi. Além de buscar melhorias no acesso ao Posto Décio, Eduardo Fortes também tem trabalhado em conjunto com Vicentinho Júnior e o também deputado federal, Alexandre Guimarães, em outros projetos de infraestrutura que visam beneficiar toda a cidade. A proposta de Eduardo é clara: quando a economia local cresce, toda Gurupi ganha.

Grupo Décio

O empresário Paulo Afonso Cerqueira Abreu agradeceu a apoio de Eduardo Fortes e Vicentinho Júnior, destacando que “o Grupo Décio está instalado, em Gurupi, há 20 anos. Hoje é uma empresa consolidada no ramo de combustíveis, alimentação e outros segmentos, operando 24 horas. Vivemos em função da rodovia”, observou.

ANTT

O deputado federal Vicentinho Júnior ratificou o compromisso de buscar solução para o problema. “Hoje ouvimos as demandas e vamos correr para Brasília, junto à Agência Nacional de Trânsito e Transportes (ANTT) para buscar soluções que atendam quem gera emprego e renda aqui em Gurupi”, pontuou.

Sensibilidade

Eduardo Fortes reforçou que a falta de infraestrutura não afeta apenas o Posto Décio, mas também o assentamento Andira e os chacareiros da região, gerando grandes prejuízos. “Como prefeito de Gurupi, vocês podem ter certeza de que vamos lutar juntos por várias causas, como pela solução do problema da Rua 20 e da rotatória do Posto Décio”, afirmou Eduardo Fortes, e acrescentou: “estou comprometido em resolver essa e outras questões que impactam o empresariado, porque sabemos que a cidade inteira se beneficia quando temos negócios fortes e saudáveis”, reforçou Eduardo.

Por: Ascom

*Eduardo Fortes (PSD)*

Candidato a prefeito de Gurupi

Fotos: Marcos Amorim