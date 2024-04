Eduardo Fortes oficializa pré-candidatura à prefeitura de Gurupi durante encontro com a prefeita Josi Nunes; Ricardo Paré deixará GurupiPrev

Por Redação

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes (UB), participou de uma reunião na manhã desta sexta-feira, 19, com o deputado estadual Eduardo Fortes (PSD) e o empresário Oswaldo Stival para discutir o processo eleitoral deste ano, conformando informações veiculada no Portal Atitude no dia 18 de março.

O encontro teve como objetivo esclarecer a situação e garantir transparência, uma vez que ambos têm indicações na estrutura municipal, sendo Ricardo Paré, presidente do Instituto de Previdência Social (GurupiPrev), uma figura central na conversação. Durante a reunião, Eduardo Fortes confirmou sua pré-candidatura à prefeitura de Gurupi, e ficou acordado que Ricardo Paré deixará o GurupiPrev, por solicitação própria, evitando que Josi Nunes precise demiti-lo.

Apesar da saída de Eduardo Fortes da gestão, conforme divulgação do Portal CT, não houve um rompimento definitivo, deixando espaço para possíveis reconciliações no futuro. Ambos os políticos concordaram em manter as pontes abertas para futuras colaborações, caso haja uma nova perspectiva sobre o cenário político.