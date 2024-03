Josi Nunes diz que PP não estava em seu grupo, mas confirma incerteza no PL

Por Wesley Silas

Em suas palavras, a prefeita revelou que o senador Eduardo Gomes (PL), líder do PL no Tocantins, demonstrou, preteritamente, interesse em apoiar a candidatura do deputado Eduardo Fortes. Após a veiculação de uma matéria veiculada no Portal Atitude no último domingo (18/03), ela tentou contatar o senador por telefone, sem sucesso.

Quanto ao Partido Progressista (PP), a prefeita esclareceu que não houve discussões com o presidente estadual da legenda, deputado federal Vicentinho Júnior, acerca de possíveis alianças. Recentemente, anunciou-se que o jornalista Iran França assumirá a liderança provisória da agremiação em Gurupi.

Ao revelar os partidos já confirmados em sua coalizão na sua base política ela citou o União Brasil, Podemos, Avante, Agir e o PRD.

Sobre a nomeação de Ricardo Paré indicado pelo grupo do deputado Eduardo Fortes para o GurupiPrev, ela justificou sua posição com base na razoabilidade, destacando que, embora tenha estima por Paré, não vê justificativa para sua participação em seu governo apoiando o principal grupo político opositor nestas eleições.