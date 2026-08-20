Eduardo Fortes participa de reunião política em Palmas ao lado de Luana Nunes e Professora Dorinha

Por Redação

O candidato à reeleição para deputado estadual Eduardo Fortes (Republicanos) participou, nesta quarta-feira (19), de uma grande reunião no Clube da ASLETO, em Palmas, ao lado da candidata a deputada federal Luana Nunes (União Brasil). O encontro contou também com a presença da candidata a governadora Professora Dorinha (União Brasil), do candidato ao Senado Carlos Gaguim (União Brasil) e de outras autoridades e lideranças da capital.

Durante a reunião, os candidatos apresentaram propostas e conversaram com os participantes sobre projetos e ações para o Tocantins. O encontro reuniu, em sua maioria, amigos e apoiadores de Luana Nunes, com a presença de diversos jovens, além de representantes e lideranças políticas de Palmas, que acompanharam as discussões e manifestaram apoio ao projeto político apresentado.

A presença de Professora Dorinha e Carlos Gaguim reforçou a representatividade do encontro e ampliou o diálogo com os participantes. Eduardo Fortes destacou o clima de proximidade e participação durante a reunião.

“Foi uma noite muito especial, de diálogo e proximidade com as pessoas. Seguimos firmes, ouvindo, apresentando nossas propostas e fortalecendo esse compromisso de trabalhar pelo Tocantins”, afirmou Eduardo Fortes.

Fonte: Ascom