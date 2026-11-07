Eduardo Fortes registra evolução eleitoral contínuo de 821 votos em 2016 atingindo  35,2 mil votos em 2026

Por Wesley Silas

O deputado estadual Eduardo Fortes consolidou sua trajetória política no Tocantins com uma ascensão votacional constante ao longo da última década, culminando na marca de 35.258 votos recebidos nas eleições de 2026 para a Assembleia Legislativa do Estado. O resultado reflete a expansão de sua base eleitoral a partir de Gurupi, seu principal reduto político, em comparação com os pleitos anteriores disputados desde 2016.

Histórico de desempenho nas urnas

A trajetória de Fortes teve início em 2016, quando foi eleito vereador em Gurupi com 821 votos. Nas eleições gerais de 2018, disputou um cargo de âmbito federal, alcançando 14.451 votos e obtendo a suplência para deputado federal.

Em 2022, ingressou no Parlamento Estadual ao ser eleito deputado estadual com 15.466 votos, registrando destaque votacional na região Sul do estado. Posteriormente, nas eleições municipais de 2024, concorreu à Prefeitura de Gurupi, somando 17.655 votos.

Consolidação em 2026

No pleito de 2026, Eduardo Fortes obteve sua reeleição para a Assembleia Legislativa do Tocantins com 35.258 votos, mais do que dobrando sua votação em relação ao pleito estadual anterior. O volume de votos o posiciona entre os nomes de maior votação na história recente do legislativo tocantinense.

Forte atuação municipalista

A evolução do desempenho de Eduardo Fortes aponta para a eficácia de uma estratégia política que combinou forte atuação municipalista em Gurupi com a gradual expansão de sua presença em outras regiões do estado. O crescimento expressivo entre 2024 e 2026 demonstra que a candidatura majoritária à prefeitura, embora não vitoriosa na ocasião, serviu como plataforma para ampliar sua visibilidade e consolidar seu capital político em nível estadual.