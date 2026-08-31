Eduardo Gomes amplia força política e chega a 120 prefeitos apoiando sua reeleição no Tocantins

da redação

A campanha do senador Eduardo Gomes ganhou um novo reforço político com a adesão do prefeito de Couto Magalhães, Júlio César. Com a chegada do gestor, o grupo que trabalha pela reeleição do senador passa a reunir 120 prefeitos do Tocantins, consolidando uma ampla rede de apoio municipal em torno da candidatura. O número representa a maioria dos 139 municípios do Estado e reforça a presença de Gomes em diferentes regiões.

Além da quantidade expressiva de gestores, Eduardo Gomes conta também com o apoio dos prefeitos das cinco maiores cidades do Tocantins, ampliando o peso político da aliança construída para a disputa pelo Senado. A adesão de Júlio César, que anteriormente apoiava Irajá, ocorreu dentro do alinhamento com o grupo político que tem a Professora Dorinha na disputa pelo Governo do Estado. Para a outra vaga ao Senado, o prefeito declarou apoio a Carlos Gaguim.