Eduardo Gomes defende avaliação de entregas parlamentares como critério para eleições de 2026

Quem busca a reeleição ou quer subir um degrau em cargo de representação política, como ao Senado ou ao Governo, terá o desafio nas eleições deste ano de mostrar o que fez em obras e serviços pelas três macro regiões do Estado, sendo que no Sul tem Gurupi e outros 36 municípios que fazem parte do Sul e Sudeste do Estado. Dentro desta pauta, o Portal AtitudeTO realizará uma série de entrevistas com os pré-candidatos que visitam a região, abrindo espaço para que apresentem suas atuações parlamentares. Nesta quinta-feira (25), o senador Eduardo Gomes (PL) detalhou, em Gurupi, a destinação de recursos federais e defendeu que o desempenho eleitoral deve ser pautado pelo julgamento das entregas realizadas. Eduardo Gomes sintetizou sua visão sobre o processo eleitoral com a frase: “Eleição é conquista e reeleição é julgamento”. Para o parlamentar, o momento de conversar com o eleitorado será pautado pela prestação de contas do que foi viabilizado e pelo planejamento de novas demandas.

Por Wesley Silas

O senador Eduardo Gomes (PL) cumpriu agenda em Gurupi nesta quinta-feira (25), onde detalhou sua atuação parlamentar e a destinação de recursos para obras estruturantes na região Sul do Tocantins. Em entrevista ao Portal Atitude, o parlamentar abordou o cenário político para o próximo pleito, enfatizando que o desempenho nas urnas será reflexo direto dos serviços e investimentos viabilizados para os municípios.

“Eleição é conquista e reeleição é julgamento”

Eduardo Gomes ressaltou a importância da parceria com a prefeita Josi Nunes (UB) e com os parlamentares Professora Dorinha (UB) e Carlos Gaguim (UB). Segundo o senador, a gestão municipal demonstrou maturidade ao executar projetos que conectam bairros anteriormente isolados.

“Vendo nestes anos todos com as obras que estão feitas na forma ousada como esta gestão tem feito nas grandes obras estruturantes de Gurupi e poder participar disto tudo junto com a senadora Dorinha com o deputado federal Gaguim foi muito importante para a gente justificar esta nova fase e de pedir a confiança das pessoas e eu sempre disse que eleição é conquista e reeleição é julgamento”, afirmou o senador.

Debate sobre perfil e comprometimento regional

Segundo Gomes, assim que a Legislação Eleitoral permitir, seu grupo promoverá um debate sobre a importância de o eleitor avaliar o perfil e o comprometimento de cada parlamentar com suas respectivas regiões. O senador pontuou que a estabilidade institucional mantida pela parceria com o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) contribui para a continuidade dos investimentos estaduais e federais no município.

“Daqui há alguns dias, assim que a legislação eleitoral permitir vamos conversar com a população tocantinense e de Gurupi sobre tudo isso que estamos vendo hoje daquilo que a gente fez o compromisso e conseguiu viabilizar e o que a gente ainda vai fazer”, disse.

Articulação política e volume de recursos

A prefeita Josi Nunes informou que a articulação entre Eduardo Gomes, Dorinha Seabra e Carlos Gaguim resultou na destinação de aproximadamente R$ 210 milhões para o município apenas neste mandato — cerca de R$ 70 milhões provenientes de cada parlamentar. O vice-prefeito, Adailton Fonseca, reforçou que esses recursos foram decisivos para projetos como a ligação da Avenida Lenival à Antônio Nunes, que integra a terceira etapa da Via da Integração.

Critério técnico da atuação legislativa

A ênfase na entrega de obras estruturantes como principal argumento eleitoral sinaliza uma tentativa de objetivar o debate político no Tocantins para o ciclo de 2026. Ao vincular a reeleição ao “julgamento” das entregas, os parlamentares elevam o critério técnico da atuação legislativa. Para o eleitor de Gurupi e do Sul do Estado, o impacto social imediato dessas obras serve como termômetro de eficiência, mas também impõe aos gestores e representantes o desafio de garantir a manutenção e a funcionalidade desses serviços a longo prazo, em um cenário de crescente demanda por transparência e responsabilidade fiscal.