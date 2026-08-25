Eduardo Gomes é o primeiro parlamentar a aderir ao Pacto pelas Juventudes 2026

Senador assinou o documento durante encontro com entidades esportivas e iniciou a construção de uma carta de compromissos com a juventude tocantinense

Por Redação

O senador Eduardo Gomes tornou-se, nesta segunda-feira (24), o primeiro parlamentar a assinar o Pacto pelas Juventudes 2026, elaborado pelo Conselho Nacional da Juventude. elaborado pelo Conselho Nacional da Juventude. A adesão ocorreu durante encontro com federações, associações esportivas e atléticas, em Palmas, que também marcou o início da construção de uma carta de compromissos com os jovens tocantinenses nas áreas de esporte, cultura, formação e oportunidades.

Desportista na juventude, Eduardo defendeu a criação de políticas estruturantes e acessíveis, com a participação do poder público, da bancada federal e da iniciativa privada. “É preciso fazer um projeto estruturante, que todos concordem e todos tenham acesso. É preciso conseguir apoio da bancada federal para o desporto e a arte, sem fronteira partidária. Temos que acreditar na ajuda do setor privado também, que ajuda muito. Pode procurar o gabinete, vamos falar sobre isso”, afirmou.

Ao tratar do apoio ao movimento artístico, o senador recordou a influência do pai, o poeta, músico e educador José Gomes Sobrinho. “A arte fala alto na nossa família. Meu pai era um poeta apaixonado por essa cidade, apaixonado pelo Brasil. Uma das minhas atuações inegociáveis foi a favor da arte. Por isso, fui relator da Lei Paulo Gustavo e responsável pela derrubada do veto da Lei Aldir Blanc, que deu recursos para artistas de todo o país”, declarou.

Organizado pela Secretaria da Juventude e Esportes de Palmas, o encontro reuniu representantes de mais de 50 entidades esportivas. Segundo o secretário Rivaldo Silva, todas as organizações convidadas confirmaram apoio a Eduardo Gomes. O ex-secretário estadual dos Esportes e da Juventude, Atos Gomes, também participou da reunião. Com a assinatura do pacto e a elaboração da carta, o senador reafirmou o compromisso de transformar o diálogo com os jovens em políticas permanentes e novas oportunidades para o futuro do Tocantins.