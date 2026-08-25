Eduardo Gomes e Ronaldo Dimas reforçam parceria política em adesivaço no Tocantins

da redação

O senador Eduardo Gomes e o ex-prefeito de Araguaína Ronaldo Dimas reforçaram nesta terça-feira (25) a parceria política durante um adesivaço realizado em Palmas. A mobilização ocorreu no estacionamento do Espaço Cultural José Gomes Sobrinho e também contou com a presença do prefeito da capital, Eduardo Siqueira Campos. O ato marcou uma agenda conjunta dos dois candidatos ao Senado e destacou a estratégia de aproximar suas campanhas dos eleitores das duas maiores cidades do Tocantins.

A união entre Gomes e Dimas também tem como base a atuação política dos dois em Palmas e Araguaína. Durante o evento, Dimas ressaltou a trajetória de ambos nos municípios e defendeu que os eleitores avaliem o trabalho realizado pelos candidatos antes de escolher seus representantes. A articulação conta ainda com o apoio do prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues, fortalecendo a presença da dupla no norte e na capital tocantinense.