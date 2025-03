Eduardo Gomes se torna primeiro tocantinense a assumir presidência do Senado

da redação

O vice-presidente do Senado e presidente do PL Tocantins, senador Eduardo Gomes, assumiu a Presidência da Casa durante o afastamento do presidente Davi Alcolumbre, que acompanha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em viagem oficial ao Japão e ao Vietnã, entre os dias 22 e 30 de março. A autorização para a viagem foi aprovada pelo plenário do Senado na última terça-feira, 18.

Durante o período, Eduardo Gomes será o responsável por conduzir os trabalhos legislativos e as deliberações no Senado. “Minha expectativa com relação a qualquer cargo que a gente assuma é que sejamos os primeiros de muitos e que outros tocantinenses também possam ser. Qualquer um que assuma é importante”, afirmou.

Vários prefeitos, deputados e líderes políticos estão se deslocando para Brasília para prestigiar e despachar com o senador neste momento histórico de sua trajetória.

Pautas do Tocantins em destaque

Durante o período em que ocupar a presidência do Senado, Eduardo Gomes também pretende avançar em agendas de interesse do Tocantins. Entre os temas prioritários estão a conclusão da BR-235, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), a situação das estradas no Bico do Papagaio e os passivos do Estado junto ao governo federal.

Agenda no Senado

Durante a semana, estão previstas sessões importantes. Na quinta-feira, 27, o Senado Federal realizará a entrega do Diploma Bertha Lutz, honraria destinada a personalidades que dedicaram suas trajetórias à defesa dos direitos das mulheres.

Na terça-feira, 25, o plenário votará a Medida Provisória que abre crédito extraordinário de R$ 118,2 milhões para que o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional elabore estudos sobre as bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul, como parte do pacote de ajuda ao estado após as enchentes do ano passado.

Já na quarta-feira, 26, será apreciada a proposta de alteração na Lei Maria da Penha, que prevê a obrigatoriedade de monitoramento eletrônico de agressores durante a vigência de medidas protetivas.