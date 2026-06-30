Eduardo Gomes viabiliza R$ 700 milhões e Codevasf entrega 80 equipamentos no Tocantins

Da Redação A Superintendência Regional da Codevasf no Tocantins realizou, nesta terça-feira (30), a entrega de mais de 80 equipamentos destinados a prefeituras e associações comunitárias. O lote inclui cinco pás carregadeiras viabilizadas pelo senador Eduardo Gomes (PL) para os municípios de Almas, Augustinópolis, Dianópolis, Nova Olinda e São Valério da Natividade. Desde o início das operações da estatal no estado, o volume de investimentos articulados pelo parlamentar soma R$ 700 milhões em obras e maquinários.

Planejamento de infraestrutura urbana

Para o exercício de 2026, o senador destinou R$ 86 milhões para frentes de infraestrutura urbana em dezenas de cidades tocantinenses. O recurso será aplicado em pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, construção de pontes em regiões isoladas e urbanização de portais de entrada.

O montante atual dá continuidade ao histórico de investimentos dos anos anteriores. Entre 2023 e 2025, as ações focaram na aquisição de máquinas pesadas, como retroescavadeiras e motoniveladoras, além de obras estruturantes. Desde a implantação da companhia, as prefeituras locais já receberam mais de 1.000 equipamentos pesados para manutenção de vias e serviços públicos.

Suporte ao setor rural e comunidades tradicionais

Além do impacto urbano, a atuação da Codevasf abrange o suporte ao setor produtivo e social. Patrulhas mecanizadas e implementos agrícolas são utilizados na recuperação de estradas vicinais e no fortalecimento da agricultura familiar. A estrutura também contempla a construção de espaços para as Feiras do Produtor, visando facilitar o comércio local.

O balanço das atividades no estado inclui programas de assistência socioeconômica voltados a assentamentos rurais, comunidades indígenas e quilombolas. Na área ambiental, os recursos mantêm o Projeto de Irrigação Rio Formoso e ações de revitalização na bacia do Rio Araguaia.

Braço executor de infraestrutura básica