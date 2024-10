Eduardo Siqueira Campos celebra declaração do governador Wanderlei Barbosa sobre Palácio de portas abertas

Por Redação

O prefeito eleito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos (Podemos), celebrou a declaração do governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, de que o Palácio Araguaia está de portas abertas a todos os prefeitos eleitos, independente de siglas partidárias ou posições políticas.

“Não esperava nada diferente do Governador, pois essa postura democrática sempre foi uma marca dele. Mais uma vez fica demonstrado o seu espírito de grandeza. E em relação a Palmas temos a comemorar e avançar, pois é a sinalização de que teremos todas as condições de construir uma relação institucional muito favorável para nossa Capital”, disse o Prefeito Eleito.

Já nesta quarta-feira, 30, o Prefeito Eleito protocolou ofício solicitando a primeira audiência com o governador Wanderlei Barbosa.

“Sou eu quem está chegando, e por isso, preciso fazer também esse gesto visando a construção dessa relação institucional a favor de Palmas. Vou aguardar com muita alegria esse encontro, de acordo com a agenda do Governador”, finalizou.