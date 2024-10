Eduardo Siqueira Campos defende Palmas como prioridade e minimiza disputa ideológica no segundo turno

Por Redação

Ainda sobre a coletiva realizada à imprensa tocantinense nesta terça-feira, 8 de outubro, na sede do Podemos, localizada no Aureny III, o candidato à Prefeitura de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, da coligação Juntos Podemos Agir, categórico ao afirmar que a disputa na corrida eleitoral neste segundo turno, em Palmas, não é ideológica, mas em defesa da cidade e de todos que amam a Capital do Tocantins.

“Palmas não está à venda. E a possibilidade do segundo turno nos evidenciou isso de forma clara, portanto, vencerá o candidato que apresentar as melhores propostas, quem for o mais preparado, com mais experiência e emocionalmente estável. Alguém que de fato respeite o palmense e deseja construir uma Palmas melhor para todos”, destacou.

Além disso, o candidato do Podemos afirmou que, diferente da sua opositora, a candidata do PL, Janad Valcari, votou em Wanderlei Barbosa (Republicanos) nas eleições de 2022.