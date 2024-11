Eduardo Siqueira Campos se reúne com governador Wanderlei Barbosa e indica alinhamento para próximo mandato em Palmas

da redação

Em audiência realizada nesta quinta-feira (31), o prefeito eleito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos (Podemos), teve um encontro reservado com o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos). De acordo com informações do entorno de Eduardo, a reunião foi marcada por um clima positivo e deixou claro que o ambiente político entre as duas lideranças já se afastou do cenário de disputa eleitoral.

Após o encontro, Eduardo declarou que não pretende fazer oposição ao governador, lembrando que ele próprio votou em Wanderlei Barbosa na última eleição. Afirmou ainda que a prioridade para sua gestão será construir parcerias com o governo estadual em prol do desenvolvimento de Palmas e do Tocantins.