Eleição 2024: Berenice Barbosa, irmã do Governador Wanderlei, participa de encontro em apoio à prefeita Josi Nunes

No cenário político de Gurupi, as articulações entre aliados do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) e do vice-governador Laurez Moreira (PDT), que tem o seu filho Juarez Moreira (PSD) como vice de Eduardo Fortes (PSD), ganharam novos contornos nesta semana. Entre eles, destaca-se o apoio à campanha de reeleição da prefeita Josi Nunes (União Brasil), que deve contar com a presença de Berenice Barbosa, Secretária Estadual das Mulheres e irmã do governador, em um evento intitulado “Uma Por Todas, Todas por Uma!”.

Por Wesley Silas

Apesar de muitos membros do Republicanos apoiarem o deputado Eduardo Fortes (PSD) na corrida pela prefeitura, especula-se que Edinho Fernandes, presidente municipal do partido e secretário executivo da Secretaria de Educação, se unirá ao palanque de Josi Nunes. A grande expectativa para o grupo da prefeita, no entanto, é o anúncio oficial de apoio por parte do governador Wanderlei Barbosa.

Apoio popular e aprovação de Gestão

A movimentação acontece em um contexto de aprovação favorável tanto para a administração municipal quanto estadual. Pesquisa divulgada pelo instituto Paraná Pesquisa, nesta quarta-feira, 4 de setembro, revelou que a gestão da prefeita Josi Nunes é aprovada por 70,3% dos eleitores, enquanto o governador Wanderlei Barbosa alcança 69,8% de aprovação em Gurupi. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número TO-06172/2024.