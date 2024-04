Eleição 2024: Grupo liderado pelo pré-candidato a prefeito Eduardo Fortes se reúne com pré-candidatos do PSD

Por Redação

O cenário político em Gurupi vai se movimentando com a formação do grupo liderado pelo deputado Eduardo Fortes, que se coloca como pré-candidato a prefeito. Na noite desta segunda-feira, 22, o grupo reuniu os pré-candidatos a vereadores do Partido Social Democrático (PSD) em uma reunião estratégica.

Com um discurso de renovação e compromisso com o desenvolvimento da cidade, Fortes destacou a importância da união em prol de um projeto sólido e transparente para Gurupi. Os pré-candidatos a vereadores, por sua vez, demonstraram entusiasmo e alinhamento com suas as propostas.

A expectativa é que essa aliança fortaleça o PSD e amplie suas chances nas urnas, trazendo uma nova perspectiva para a administração municipal.

Os próximos passos incluem a definição de estratégias de campanha e o diálogo com a população, buscando consolidar o apoio necessário para conquistar os votos dos gurupienses.