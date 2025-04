Eleição 2026: Laurez filia no PDT o ex-prefeito de Miranorte e ex-deputado estadual Stalin Bucar

Construindo sua pré-candidatura ao governo do Tocantins, o vice-governador e presidente Partido Democrático Trabalhista (PDT), Laurez Moreira abonou na tarde desta terça-feira, 22 de abril, a ficha de filiação do ex-prefeito de Miranorte e ex-deputado estadual Stalin Bucar.

Por Redação

Durante a cerimônia, o vice-governador Laurez Moreira destacou a importância da chegada de Stalin ao partido. “A alegria é muito grande em receber essa filiação. Quem conhece o Tocantins conhece o Stalin Bucar. Sua trajetória é marcada por dedicação, compromisso e resultados. Desde sua atuação no tempo de Goiás, já era reconhecido como um gestor brilhante. Onde chega, é uma figura agregadora, e isso é o que o PDT valoriza: pessoas que somam, que constroem em harmonia. Stalin vem para fortalecer ainda mais nosso time. Vamos percorrer o Tocantins juntos e consolidar um projeto sólido para o Estado”, afirmou.

Trajetória de Stalin Bucar

Natural de Tocantínia, Stalin é advogado e agropecuarista. Foi prefeito de Miranorte por dois mandatos (1982–1988 e 2000–2008), deputado estadual, superintendente do Ibama em GO/TO, presidente da Lotins e do Naturatins, além de secretário de Turismo do Estado. Seu trabalho ao longo das décadas o tornou uma liderança respeitada em todo o Tocantins.

Em sua fala, Stalin Bucar demonstrou gratidão e entusiasmo com o novo momento político. “Estou extremamente feliz e confiante com essa decisão. Me filiar ao PDT é algo que faço com convicção. A postura do presidente do partido, LaurezMoreira, vai além das palavras: ele tem atitude, tem história e compromisso com as pessoas. Eu sempre fui um político de base, próximo do povo, e me identifico com essa forma de fazer política. Quero contribuir com o partido, com as ideias e com o fortalecimento de um projeto de Estado mais humano, mais justo e mais desenvolvido. O Tocantins precisa de um novo tempo, e acredito que o PDT pode liderar essa transformação.”

Stalin Bucar também ressaltou que seu foco é colaborar com o crescimento da sigla. “Estou aqui para somar com o projeto coletivo. Quero percorrer os 139 municípios do Tocantins, conversar com as pessoas e mostrar que é possível construir um Estado melhor.”

Fortalecimento do projeto pedetista no Tocantins

Diversas lideranças estiveram presentes no ato de filiação. O vice-presidente do partido, Jairo Mariano, destacou o simbolismo do momento. “É uma honra receber o Stalin. Nossas famílias têm laços antigos, e é gratificante ver um político com tanta experiência e respeito popular se somar ao nosso projeto.”

A presidente estadual da Ação da Mulher Trabalhista (AMT), Narúbia Werreria, relembrou o papel histórico do PDT na defesa dos direitos sociais. “O partido que elegeu o primeiro indígena deputado federal com o apoio de Brizola, que sempre defendeu os direitos das mulheres e dos trabalhadores, hoje se fortalece ainda mais com a chegada de Stalin, alguém que carrega consigo uma trajetória de serviço ao povo.”

O ex-deputado estadual Raul Filho também prestigiou o evento e fez questão de deixar sua mensagem. “Stalin é um companheiro de muitas batalhas. Conhece o Tocantins como poucos e sempre se dedicou aos projetos que abraçou. Agora, no PDT, sob a liderança do nosso futuro governador Laurez Moreira, temos ainda mais força para transformar o Estado.”

Também participaram do ato de filiação os correligionários Edenair Oliveira, Herbete Martins e Paulo Ricardo Machado, entre outros apoiadores da legenda.