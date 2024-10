Eleição: OAB Independente propõe gratuidade da anuidade para a Advocacia Jovem

Por Redação

O candidato à reeleição pela chapa OAB Independente, Gedeon Pitaluga, anunciou nesta terça-feira, 22, que uma de suas principais propostas para um próximo mandato é garantir o fim do pagamento da anuidade para advogados e advogadas com até três anos de inscrição na Ordem. Conforme a proposta apresentada pela OAB Independente, a jovem advocacia com até três anos de inscrição terá anuidade subsidiada e ficarão isentos de pagar a contribuição anual da instituição.

A proposta é o reforço de uma postura adotada por Gedeon Pitaluga ao longo dos mais de 5 anos de gestão à frente da Ordem, que é a de valorizar a Advocacia Jovem e criar condições para que os advogados e advogadas em início de carreira exerçam com dignidade a profissão que escolheram.

“É papel da Ordem auxiliar os jovens advogados e advogadas a superarem os desafios do início da carreira. Por isso a OAB Tocantins vem fazendo um trabalho de valorização da atuação da Jovem Advocacia no mercado de trabalho e de inclusão institucional, dando destaque às ações que beneficiam os advogados e advogadas em início de carreira”, afirmou Gedeon Pitaluga.

Ao longo dos pouco mais de cinco últimos anos, a gestão OAB Independente vem se destacando pelo trabalho contundente voltado ao atendimento das demandas da advocacia jovem, ampliando as oportunidades de qualificação profissional, garantindo a inclusão institucional, dando descontos em anuidades e criando alternativas como o programa Anuidade Zero, que auxilia jovens advogados e advogadas no pagamento da anuidade.

Outro ponto que determina a valorização da Jovem Advocacia da OAB Independente é a escolha da advogada Larissa Rosenda como candidata a copresidente na chapa. A jovem advogada Larissa representa muito bem os colegas em início de carreira e cumprirá uma função muito importante de fazer a interlocução institucional, desenvolvendo ações que venham a atender aos anseios da Advocacia Jovem no Tocantins.