Eleições 2024: Com casa lotada, vice-prefeito Neri e pré-candidato a prefeito, filia-se ao PP com apoio da comunidade almense

Por Redação

Na noite deste sábado, 3, os almenses lotaram a residência do vice-prefeito Neri e pré-candidato à prefeito, durante sua filiação ao Partido Progressista (PP).

A filiação se transformou em uma festa da democracia com a presença do Deputado Federal Vicentinho Júnior e presidente estadual do PP, juntamente com o deputado estadual Nilton Franco, prefeito Waguinho, vereadores e demais lideranças políticas.

“O nosso compromisso aqui hoje é dar continuidade à um trabalho de excelência que vem sendo realizado em Almas. Em time que está ganhando não se mexe”, disse o deputado Vicentinho Júnior, ao recordar a brilhante campanha do Botafogo no campeonato brasileiro de 2023. “Sou botafoguense e sei que pagamos caro quando estávamos disparados na liderança e resolveram trocar o técnico e algumas peças. Por isso, volto a dizer, time que está ganhando, não se mexe e aqui em Almas, Neri já confirmou seu trabalho de excelência junto ao prefeito Waguinho”, afirmou.

Em suas palavras o Deputado confirmou também o apoio da Senadora Dorinha ao pré-candidato. “Trago aqui também as palavras da Senadora Dorinha, que teve apoio total dessa dupla de Almas, e em conversa com ela, confirmou seu apoio irrestrito ao nosso amigo Neri. Estamos muito felizes com essa filiação. E a presença em massa da comunidade aqui, reforça a vontade soberana do povo almense”, destacou.

O deputado Nilton Franco, reforçou.

“A gente se emociona em ver a vontade do povo. E a vontade do povo é soberana. Desde o início da trajetória de Waguinho e Neri, temos caminhado juntos e aqui, recebi a maior votação de um deputado estadual na história de Almas. E hoje, venho reafirmar meu compromisso de seguir trabalhando por Almas e com meu apoio ao pré-candidato Neri”, disse.

O prefeito Waguinho destacou. “Nosso trabalho sempre foi pautado pelo compromisso com a transparência, com a nossa comunidade. Neri é um homem que eu admiro, por sua honestidade, caráter e compromisso e não tenho dúvidas que Almas seguirá avançando”, frisou.

A comunidade lotou o espaço da residência do pré-candidato. E nem mesmo a chuva afastou os moradores que fizeram questão de aplaudir e consolidar a filiação de Neri.

Emocionado, o vice-prefeito disse. “Sou muito grato a Deus, a minha família e aos nossos parceiros. Eu acredito na política do bem. E aqui, a gente sempre trabalhou e trabalha com esse compromisso, de fazer com que as pessoas acreditem que vale a pena trabalhar com honestidade e transparência. Agradeço demais todo apoio, a presença de cada cidadão almense, cada liderança, o nosso presidente do PP, meu amigo e deputado Vicentinho Júnior e deputado estadual Nilton Franco, assim como meu amigo prefeito Waguinho. Essa filiação marca mais um passo importante na construção deste projeto de desenvolvimento que Almas vem vivendo e vamos seguir juntos”, afirmou.

Ao lado do vice-prefeito Neri, outros pré-candidatos a vereador também filiaram-se ao PP: Danilo Urcino, Léo da Escolhinha, Nélio dos Santos, Irmão Bim, Tiburcio e Miguelzinho.

A filiação aconteceu com a presença de lideranças de outras cidades, familiares, amigos e a comunidade almense.