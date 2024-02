Eleições 2024: Em Dianópolis, decisão do candidato a prefeito com apoio do palácio passará por Hercy Filho

Da redação

O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) esteve em Dianópolis onde passou um dia no carnaval e ouviu agradecimento do prefeito José Salomão (PT), pelo apoio do Estado à festa da cidade, onde o Palácio ainda não tem um nome definido para a disputa eleitoral deste ano.

Quem esteve com Wanderlei diz que, em Dianópolis, a decisão sobre o candidato governista a prefeito passará pelo secretário estadual do Turismo, Hercy Filho — filho da terra e ex-prefeito –, que acompanhou o governador na festa no final de semana.