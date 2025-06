Eleições 2026: Celso Morais confirma pré-candidatura a deputado federal — “É o melhor momento”

da redação

O atual prefeito de Paraíso do Tocantins, Celso Morais (MDB), confirmou nesta semana sua pré-candidatura a deputado federal nas eleições de 2026. Em declaração ao site Gazeta do Cerrado, Celso afirmou que considera este o momento mais adequado para dar um novo passo na vida pública. “É o melhor momento da minha trajetória para representar o Tocantins na Câmara dos Deputados”, disse o gestor municipal.

Com uma base consolidada na região do Vale do Araguaia e forte trânsito entre prefeitos e vereadores, o nome de Celso Morais já é visto como um dos mais competitivos na disputa por uma das oito cadeiras do Tocantins na Câmara dos Deputados.