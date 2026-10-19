ELEIÇÕES 2026 | Confronto direto na TV marca o início do 2º turno na corrida pela Presidência

O confronto promovido pela Band entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro deixou transparecer as estratégias centrais e os limites do modelo de debate adotado para o segundo turno de 2026. A dinâmica revelou um embate focado na gestão do desgaste e na produção de conteúdo digital, em detrimento de uma discussão aprofundada sobre políticas públicas.