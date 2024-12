Eleições 2026: Lideranças políticas do Bico manifestam apoio a Eduardo Gomes

da redação

Dando sequência à sua maratona de visitas e inaugurações na região do Bico do Papagaio, o senador Eduardo Gomes foi recebido neste domingo, 29, para um almoço especial em Axixá, promovido pelo prefeito Dr. Auri e lideranças locais. O evento foi marcado por homenagens ao senador e pela reafirmação de apoio político para as eleições de 2026.

Ao abrir o encontro, o prefeito Dr. Auri exaltou o trabalho do senador. “O senador Eduardo Gomes é o grande padrinho, o grande carreador de recursos que mudaram para muito melhor a vida de todos em nosso município. Tudo o que realizamos tem a marca direta do senador. Você é diferenciado, não apenas pelos benefícios trazidos a Axixá, mas pela forma humana com que atende prefeitos de todas as colorações políticas,” declarou, garantindo apoio ao senador em 2026.

O deputado estadual Marcus Marcelo também destacou o impacto positivo do mandato do senador e reafirmou seu compromisso com a continuidade desse trabalho. Já o deputado Jair Farias, em sua fala, ressaltou programas estruturantes viabilizados por Eduardo Gomes, como a chegada da Codevasf e do Programa Calha Norte, que transformaram a infraestrutura e a economia do Tocantins. “O senador Eduardo Gomes firmou seu nome como o maior senador da história do estado”, disse Jair, que recebeu o apoio público do parlamentar para disputar uma vaga na Câmara Federal em 2026.

O senador Eduardo Gomes, ao encerrar a solenidade, agradeceu as manifestações de apoio e reforçou seu compromisso com a região. “Todos os dias temos que prestar contas de nosso mandato. Essa é uma disputa entre quem promete e não faz e quem entrega, sem prometer. Tenho orgulho de ver que os recursos enviados foram aplicados com eficiência em obras que melhoraram a vida da população. Em 2026, o Bico vai eleger meu amigo Jair Farias para nos ajudar a atender ainda mais as demandas do povo biquense,” afirmou.

O evento contou com a presença de prefeitos e prefeitas de diversos municípios da região, incluindo Ivoneide Barreto (Itaguatins), Professor Adriano (São Sebastião), Curica (Aguiarnópolis), Aquiles da Areia (Araguatins), Maick (Xambioá), Alexandre Farias e a prefeita eleita Dôra Farias (Sítio Novo), Sandrimar (Cachoeirinha) e Tota (Esperantina). Além deles, vereadores e lideranças políticas de toda a região prestigiaram o encontro, que reforçou a importância do trabalho conjunto para o desenvolvimento do Bico do Papagaio.