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quarta-feira, 6 maio

Política

Eleições 2026: Políticos do segmento evangélico do Tocantins miram disputa pelo senado

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Deputado federal Eli Borges (PL) e o vice-prefeito de Palmas, Pastor Carlos Velozo (Agir) querem disputar o senado em 2026

da redação

O segmento evangélico do Tocantins deu início às movimentações de bastidores para garantir uma candidatura competitiva ao Senado Federal nas eleições de 2026. A estratégia visa consolidar a representatividade cristã na Câmara Alta, ocupando um espaço hoje focado prioritariamente nas esferas estadual e federal. No centro dessa articulação aparecem dois nomes de peso: o deputado federal Eli Borges (PL), atual líder da bancada evangélica em Brasília e com forte capilaridade junto às igrejas Assembleias de Deus, e o vice-prefeito de Palmas, Pastor Carlos Velozo (Agir).

Ambos já manifestaram interesse interno em disputar a vaga, o que deve gerar um intenso diálogo entre as diferentes denominações para evitar a fragmentação de votos. O movimento reflete o crescimento do eleitorado conservador na região e a intenção das lideranças religiosas de terem voz direta nas decisões nacionais que envolvem pautas de costumes e liberdade religiosa.

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