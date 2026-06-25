Eleições 2026: Senadora Dorinha destaca investimentos e obras de infraestrutura em Gurupi

Por Wesley Silas

Na quarta-feira (24), a senadora Professora Dorinha (União) cumpriu agenda em Gurupi para vistoriar obras e detalhar a aplicação de recursos federais na região Sul do Tocantins. A visita ocorre em um cenário de pré-campanha, no qual a prestação de contas sobre serviços e infraestrutura nas macrorregiões do estado torna-se o foco central dos postulantes aos cargos de representação política no pleito deste ano.

Intervenções na BR-153 e Mobilidade Urbana

A parlamentar detalhou articulações realizadas junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para a execução de melhorias na travessia urbana da BR-153. Entre as intervenções autorizadas e em fase de execução pela concessionária Ecovias, estão a implantação de agulhas de acesso entre as vias marginais e as pistas expressas, além de um novo retorno nas proximidades do km 667.

Segundo a senadora, as medidas visam aumentar a segurança viária e facilitar o deslocamento para empreendimentos comerciais e comunidades rurais, como Jandira, Agrivida e a cooperativa Tira Entulho. O projeto busca mitigar o isolamento entre os lados leste e oeste da cidade, causado pelo traçado atual da rodovia, que compromete o comércio local e a segurança de pedestres e motoristas.

Sobre o cronograma e a natureza das obras, a senadora afirmou:

“Já tivemos algumas reuniões com a ANTT e estas intervenções que foram priorizadas já estão autorizadas para serem realizadas e creio que serão de 07 a 08 intervenções em agulhas que vão ser executadas agora pela Ecovias, um retorno na frente do Posto Décio que também é para começar, inclusive já pedimos uma audiência no DNIT e na ANTT para cobrar este início, aproveitando esta janela sem chuvas e este ano de 2026 é o ano que, como tem saldo no contrato, apresentamos outros pactos para melhorar ainda mais a travessia que no formato que estava divide a cidade e compromete o comércio, o deslocamento e a segurança para que precisa atravessar um lado da BR para outro. Então, toda está parte inicial já está autorizada e determinada para que a Ecovias realize.”

Aporte para Saúde e Infraestrutura

Durante a agenda, Dorinha visitou a construção da nova rodoviária de Gurupi, projeto que recebe R$ 16 milhões em investimentos federais. Além do terminal, a parlamentar citou a destinação de verbas para pavimentação asfáltica em CBUQ e para a construção da maior Unidade Básica de Saúde (UBS) do município, atualmente em estágio avançado de obras.

Sobre o volume de entregas, a parlamentar pontuou:

“É uma visita de entregas na cidade de Gurupi e visitei a obra da Rodoviária que é sonhada por Gurupi com R$ 16 milhões em investimentos nesta obra que está bem avançada, pavimentação asfáltica que estão sendo implantadas e recursos para a maior UBS de Gurupi que está em construção.”

Monitoramento de Recursos e o “Emendômetro”

A senadora comentou sobre o “Emendômetro”, iniciativa de transparência anunciada pela prefeita Josi Nunes para identificar a origem e o volume de recursos investidos no município. Dorinha demonstrou confiança em relação à sua posição no ranking de investimentos:

“A prefeita Josi está anunciando um Emendômetro e com certeza neste emendômetro eu vou estar lá em cima porque a quantidade de recursos que eu tenho colocado em Gurupi é muito significativa.”

A atuação parlamentar na região Sul e Sudeste, que engloba Gurupi e outros 36 municípios, tem focado na entrega de obras estruturantes que complementam projetos locais, como a Via da Integração e o programa de drenagem fluvial.

Monitoramento de Recursos e o “Emendômetro”

A senadora comentou sobre o “Emendômetro”, iniciativa de transparência anunciada pela prefeita Josi Nunes para identificar a origem e o volume de recursos investidos no município. Dorinha afirmou que o montante de emendas destinado à cidade deve posicioná-la entre os principais nomes no ranking de transferências parlamentares para Gurupi, reforçando o compromisso de manter a continuidade dos investimentos em áreas sociais e de infraestrutura.

Atuação de pré-candidatos nas regiões Sul e Sudeste do Tocantins

O Portal Atitude inicia, com este registro, uma série de coberturas sobre a atuação de pré-candidatos nas regiões Sul e Sudeste do Tocantins. A eficiência na execução de obras complexas, como a rodoviária e as adequações na BR-153, permanece como o principal critério de avaliação do eleitorado local. Em um ano eleitoral, a capacidade de converter articulação política em benefícios tangíveis para a mobilidade e saúde pública define o peso do capital político dos representantes perante a comunidade.