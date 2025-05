Eleições 2026: Vanderlei Luxemburgo inicia visitas ao interior do Tocantins ao lado de Laurez Moreira

da redação

O técnico de futebol e empresário Vanderlei Luxemburgo intensificou sua presença no cenário político tocantinense ao iniciar uma série de visitas pelo interior do estado, acompanhado do vice-governador Laurez Moreira (PDT), pré-candidato ao governo nas eleições de 2026. Neste final de semana os dois estiveram juntos na cidade de Fátima comemorando o aniversário da cidade.

Filiado ao Podemos desde abril de 2024, Luxemburgo tem demonstrado interesse em disputar um cargo eletivo no próximo pleito. Em eventos recentes, ele tem participado de encontros políticos e comunitários, sinalizando sua intenção de construir uma base sólida de apoio.