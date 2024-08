Eleições em Gurupi: Coligação ‘A Força Que Vem do Povo’ espera reunir mais de cinco mil pessoas na convenção de Eduardo Fortes e Juarez Moreira

A Coligação A força que vem do povo reúne os partidos MDB, PDT, PP, PSD E PSB que homologará nesta segunda-feira, 05, no CTG, as candidaturas de Eduardo Fortes e Juarez Moreira a prefeito e vice de Gurupi. Cerca de 90 postulantes ao cargo de vereador também serão homologados na convenção.

por Redação

O evento conta com a presença de lideranças de todos os segmentos de Gurupi. Trabalhadores, empresários, agronegócio, profissionais liberais, estudantes, lideranças comunitárias, movimento de mulheres, jovens e lideranças religiosas.

Estão confirmados o apoio e a presença dos deputados federais; Eli Borges (PL), Alexandre Guimarães (MDB), Vicentinho Jr, Lázaro Botelho, ambos do PP e Ricardo Ayres (Republicanos). São aguardadas também a presença do deputado estadual Gutierres Torquato (PDT) e vários deputados estaduais.

Segundo os coordenadores do evento, uma grande mobilização está sendo feita em toda Gurupi com a expectativa de reunir mais de cinco mil pessoas no CTG, a partir das 18 horas desta segunda-feira, 05