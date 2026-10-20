Adailton Fonseca contrapõe apoios políticos de Dorinha e Vicentinho Júnior na disputa pelo governo do Tocantins

Por Wesley Silas

O vice-prefeito de Gurupi, Adailton Fonseca (PL), divulgou um vídeo em suas redes sociais nesta terça-feira para comparar os alinhamentos políticos da senadora Professora Dorinha (UB) e do deputado federal Vicentinho Júnior (PSDB) na disputa pelo Palácio Araguaia. A manifestação ocorreu no mesmo dia em que o candidato adversário ao seu grupo cumpria agenda de campanha no município, em meio ao afunilamento do segundo turno das eleições estaduais.

Contraponto sobre alinhamentos e apoios partidários

No vídeo veiculado (veja abaixo) , Fonseca contestou o posicionamento ideológico de Vicentinho Júnior, afirmando que, apesar de o adversário se declarar representante da direita, seu palanque conta com o suporte de lideranças regionais ligadas à esquerda e à base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Entre os nomes citados pelo vice-prefeito estão Kátia Abreu (PT), Laurez Moreira (PSD) e Iratã Abreu (PADB).

Por outro lado, o vice-prefeito enfatizou que a candidatura da senadora Dorinha —apoiada por ele e pela prefeita Josi Nunes (UB) — reúne os principais quadros da direita nacional e estadual. Fonseca mencionou o suporte de figuras como Flávio Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e do senador Eduardo Gomes, reiterando o alinhamento do grupo com a campanha presidencial de Flávio Bolsonaro.

A nacionalização do debate no eleitorado local

A estratégia adotada por Adailton Fonseca reflete a tentativa de nacionalizar a disputa estadual nesta reta final, utilizando a polarização entre direita e esquerda como vetor de atração de eleitores indecisos. Ao expor as contradições nas alianças locais de Vicentinho Júnior e reforçar a coesão do bloco conservador em torno de Professora Dorinha, o grupo político governista de Gurupi busca consolidar sua base ideológica e delimitar campos claros de representação política perante o eleitorado tocantinense.