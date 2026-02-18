Após se lançar pré-candidato ao governo, Amélio intensifica agenda no norte e testa articulações políticas

Por Wesley Silas

Depois de reafirmar nas redes sociais que é pré-candidato ao Governo do Tocantins, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Amélio Cayres (Republicanos), intensificou a presença no norte do Estado, em movimentos vistos nos bastidores como parte da estratégia de consolidação de seu nome fora da região central.

Ao longo da semana, Amélio cumpriu agenda em Cachoeirinha, Xambioá e Araguaína, mesclando compromissos institucionais, eventos populares e aproximação com a imprensa local — pontos considerados essenciais para quem tenta ampliar recall e construir palanque regional.

Na sexta-feira (13), em Cachoeirinha, o parlamentar participou das comemorações pelos 34 anos de emancipação política do município, ao lado do prefeito Sandrimar Alves e de lideranças locais. Durante a programação, foram entregues uma ambulância semi-UTI zero quilômetro, um ônibus escolar e a segunda unidade do Programa Viver Bem. A movimentação reforçou a associação da imagem do presidente da Assembleia à agenda de investimentos em saúde, educação e habitação no interior, fator relevante em ano pré-eleitoral.

No sábado (14), Amélio foi a Xambioá, onde marcou presença no tradicional Carnaval e desfilou no Bloco dos Sujos, que integra o calendário oficial do município há mais de quatro décadas. A participação ao lado do prefeito Mayk Câmara foi lida por aliados como gesto de aproximação com a base política local e com o setor de eventos e turismo, segmentos que influenciam a opinião pública regional.

A quinta-feira (12) foi dedicada a Araguaína, principal polo econômico do norte e ponto considerado estratégico em qualquer projeto majoritário no Tocantins. Amélio se reuniu com profissionais da imprensa, ouviu demandas da categoria e discutiu temas ligados ao desenvolvimento do Estado. Também concedeu entrevistas aos programas Balanço Geral, da Record TV Araguaína, e Quarto Poder, da Rede TV Araguaína.

Nos bastidores, a sequência de agendas no norte é interpretada como teste de imagem e capacidade de articulação de Amélio fora de Palmas, no momento em que o deputado tenta se colocar como alternativa no campo governista para a disputa de 2026.