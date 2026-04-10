Fechar menu
sexta-feira, 10 abril

Eleições

Articulação 2026: Jantar de Dorinha reúne Wanderlei, Eduardo Gomes e Gaguim em Palmas

Atitude TocantinsPor 2 minutos de leitura

Por Wesley Silas

Um jantar promovido pela senadora Professora Dorinha Seabra (União), na noite de quinta-feira (9), em Palmas, marcou um importante movimento de alinhamento estratégico do grupo governista visando as eleições de 2026. O encontro contou com a participação do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) e do senador Eduardo Gomes (PL), além de uma expressiva bancada de deputados federais e estaduais.

Foco na Unidade

O tom das falas foi de coesão interna. Eduardo Gomes, vice-presidente do Senado e pré-candidato à reeleição, enfatizou a necessidade de o grupo marchar unido, independentemente das composições partidárias.

“Acima de tudo, o que importa é a unidade. Nossa tarefa é apoiar o projeto decidido pelo grupo”, pontuou Gomes.

O governador Wanderlei Barbosa seguiu a mesma linha, defendendo a convergência de discursos entre os aliados. Segundo o chefe do Executivo, o momento exige aproximação para garantir a continuidade da atual gestão. Já a anfitriã, Professora Dorinha — que projeta candidatura ao Palácio Araguaia — afirmou que a construção da chapa é um “projeto coletivo”.

Presenças Políticas

A reunião serviu para demonstrar força política e articular a formação das chapas proporcionais (deputados) e majoritárias. Entre os presentes, destacaram-se:

  • Bancada Federal: Carlos Gaguim e Ricardo Ayres.

  • Assembleia Legislativa: Cleiton Cardoso, Eduardo do Dertins, Eduardo Fortes, Gipão, Ivory de Lira, Jair Farias, Janad Valcari, Leo Barbosa, Marcus Marcelo, Moisemar Marinho, Nilton Franco, Vanda Monteiro, Vilmar de Oliveira e Wiston Gomes.

  • Lideranças: A primeira-dama Karynne Sotero e o empresário Ordiley Valcari.

Compartilhar.

Ao desenvolvermos as seções de Agronegócio, Cidades, Opinião, Social, Cultura, Educação e Esporte, Meio Ambiente e Política procuramos atender a necessidade do público em ser informado sobre os acontecimentos locais, regionais ou próximos à comunidade.

Postagens relacionadas