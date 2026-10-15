Choque de agenda, com entrevista TV Anhanguera impede participação de Dorinha no debate da Record News nesta quinta-feira; mas confirma sua participação em três debates e duas sabatinas

Agenda inclui encontros promovidos pela Globo, SBT e RedeTV, com dois debates no mesmo dia, além de entrevistas para apresentar propostas e discutir o futuro do Tocantins; candidata ainda terá encontro com entidades

Por Redação

A candidata ao Governo do Tocantins, Professora Dorinha (União Brasil), confirmou participação em três debates e duas sabatinas promovidos por veículos de comunicação durante o segundo turno das eleições. Apenas na próxima segunda-feira, 19 de outubro, a senadora participará de dois debates no mesmo dia: às 11 horas, no SBT/TV Norte, com a participação dos candidatos a vice-governador, e às 21 horas, na RedeTV. Dorinha também confirmou presença no debate da TV Anhanguera/Globo, marcado para quinta-feira, 22 de outubro.

Nesta quinta-feira, 15, a agenda da candidata incluiu uma sabatina na RedeTV, às 12h20, já realizada. À noite, tem entrevista à Rede Anhanguera/Globo às 19h05. As participações fazem parte da programação de segundo turno e ampliam as oportunidades para que a população conheça as propostas da candidata e acompanhe o confronto de ideias sobre o futuro do Estado.

Choque de agenda

Esse compromisso previamente assumido com a TV Anhanguera impede a participação de Dorinha no debate da Record News, Rede Hits FM e Avecom, marcado para as 19 horas desta quinta-feir. A agenda com a Globo local já havia sido referendada pelo departamento jurídico da campanha em 29 de abril de 2026. A assessoria esclarece que tentou, de todas as formas, negociar uma mudança de data ou horário com a direção de jornalismo e com a direção comercial da Record News, mas não foi possível conciliar os compromissos. A candidata mantém sua disposição de participar caso a emissora altere a programação.

A assessoria de Professora Dorinha reafirma ainda o respeito à Record News e aos demais organizadores, reconhecendo a importância de todos os espaços de discussão democrática. A candidata, inclusive, esteve no debate da emissora realizado no primeiro turno.

Além dos debates e sabatinas nos meios de comunicação, a candidata terá encontro com entidades, como Acipa e outros.

Agenda confirmada – segundo turno

Data Emissora / Evento Horário

✅ 15/10 Sabatina/entrevista RedeTV 12h20

✅ 15/10 Entrevista TV Anhanguera/Globo 19h05

✅ 19/10 Debate SBT/TV Norte, com participação dos vices 11h

✅ 19/10 Debate RedeTV 21h

✅ 22/10 Debate TV Anhanguera/GlGlobo a definir