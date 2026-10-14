Com casa cheia, Gurupi mostra o peso das mulheres na eleição da Professora Dorinha

Grande mobilização reúne mulheres em Gurupi em apoio a Dorinha, com Eduardo Fortes, Josi Nunes, Karynne Sotero e Karynne Soter. A força do eleitorado feminino foi defendido por Josi Nunes ao destacar a representação 53% do leitorado feminino, defendeu a união das apoiadoras e citou o compromisso de Dorinha com Gurupi ao distinar mais de R$ 85 milhões.

Por Redação

A campanha de Professora Dorinha (União Brasil) ao Governo do Tocantins ganhou reforço em Gurupi na noite desta terça-feira (13), durante um encontro de lideranças femininas que reuniu centenas de apoiadoras em defesa da candidatura. A mobilização destacou a proposta de eleger a primeira mulher para comandar o Palácio Araguaia.

O evento foi conduzido pela primeira-dama do Tocantins, Karynne Sotero, que representou a Professora Dorinha e o governador Wanderlei Barbosa. Entre as autoridades e lideranças presentes estavam a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, o deputado estadual Eduardo Fortes, o mais votado do Tocantins no primeiro turno, além das empresárias Andrea Stival e Luana Nunes, das vereadoras Célia Lima e Leda Perini, de outras lideranças locais e representantes de entidades.

Karynne Sotero destaca protagonismo feminino

Em um discurso marcado pela defesa da representatividade feminina, Karynne Sotero ressaltou a importância da eleição de uma mulher para o Governo do Estado e o compromisso com as políticas sociais.

“Estamos tendo uma oportunidade única, histórica, de elegermos a primeira mulher que vai nos representar verdadeiramente. Só uma mulher sabe a dor de outra mulher e a jornada que enfrentamos no dia a dia”, afirmou a primeira-dama. Ela também destacou a atuação de Professora Dorinha na destinação de recursos para projetos sociais.

A prefeita Josi Nunes, por sua vez, repudiou os ataques direcionados à candidata e convocou as mulheres a ampliarem a mobilização nesta reta final do segundo turno. Ela lembrou que o eleitorado feminino representa 53% dos eleitores tocantinenses e defendeu a união das apoiadoras em torno da candidatura.

Eduardo Fortes destaca recursos destinados a Gurupi

O deputado estadual Eduardo Fortes reafirmou seu apoio a Professora Dorinha e ressaltou a importância da parceria entre a futura gestão estadual, o município e as lideranças políticas comprometidas com o desenvolvimento de Gurupi.

“Gurupi precisa de uma governadora que já provou seu compromisso trazendo mais de R$ 85 milhões em recursos como senadora. Se como senadora ela fez tanto por nós, imagina como governadora ao lado da nossa gente”, declarou.

Mobilização ganha força no segundo turno

O encontro em Gurupi faz parte das articulações da campanha de Professora Dorinha para ampliar alianças e mobilizar apoiadores em diferentes regiões do Estado. A participação de lideranças políticas com mulheres reforça o engajamento do grupo na reta final da disputa pelo Palácio Araguaia.

Ascom