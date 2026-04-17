Com mais acessibilidade, eleitores com deficiência podem pedir mudança de local de votação

Solicitação deve ser feita até 6 de maio e pode ser realizada de forma online



Por Redação

Eleitoras e eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida podem solicitar, até o dia 6 de maio, a transferência do local de votação para seções com acessibilidade. Após esse prazo, a Justiça Eleitoral do Tocantins fecha o cadastro eleitoral para a organização das eleições, marcadas para 4 de outubro (1º turno).

A medida garante mais segurança, autonomia e melhores condições para o exercício do voto de todas e todos, incluindo os 16.958 tocantinenses registrados no cadastro eleitoral com algum tipo de deficiência. Ao informar essa condição, a eleitora ou o eleitor passa a ter prioridade na escolha de locais mais acessíveis, o que facilita o acesso e fortalece a participação no processo democrático.

A acessibilidade também está presente nas urnas eletrônicas, que contam com recursos como identificação em braile, áudio para orientação do voto e possibilidade de uso de fones de ouvido. A legislação ainda assegura atendimento prioritário e, quando necessário, o auxílio de uma pessoa de confiança durante a votação.

Como solicitar

A forma mais rápida e prática de fazer o pedido é pela internet, por meio do Autoatendimento Eleitoral, na aba “Eleitor”, disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-TO). O serviço pode ser acessado a qualquer hora, sem a necessidade de sair de casa. Também é possível realizar a solicitação presencialmente em um cartório eleitoral, com a apresentação de documento oficial com foto e comprovante de residência.

Objetivos Estratégicos

1 – Aprimorar mecanismos de atendimento ao cidadão

7 – Aperfeiçoar mecanismos de gestão do processo eleitoral

11 – Prover transformação digital e inovações tecnológicas

Texto: Guilherme Paganotto (Ascom/TRE-TO)