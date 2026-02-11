Convite a Ronaldo Dimas para retorno ao Podemos e possível pré-candidatura de Vanderlei Luxemburgo ao Senado marcam visita de Renata Abreu a Palmas

Presidente nacional do Podemos anunciou convite ao ex-prefeito de Araguaína para integrar o projeto eleitoral no Tocantins e confirmou diálogo sobre candidatura de Luxemburgo ao Senado durante articulações com lideranças locais.

Por Wesley Silas

A presidente nacional do Podemos, deputada Renata Abreu (SP), esteve em Palmas na terça-feira, 10, para tratar da organização partidária e das chapas proporcionais para as eleições de 2026. A agenda incluiu reuniões com líderes locais regionais como o vereador por Gurupi, Colemar da Saborelle, e conversas sobre alinhamento entre a direção nacional e a executiva estadual, comandada pelo deputado federal Tiago Dimas.

Segundo a dirigente, as decisões foram tomadas em parceria com a direção regional, com destaque para a atuação do prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, que participou de articulações e encontros com pré-candidatos. A direção do partido apontou a coordenação local como fator central na montagem das chapas.

Renata Abreu confirmou diálogo com o ex-técnico e comentarista Vanderlei Luxemburgo sobre uma possível candidatura ao Senado. A presidente também citou o ex-prefeito de Araguaína Ronaldo Dimas como um quadro relevante para o estado e convidou-o a retornar ao partido, caso haja interesse em integrar o projeto eleitoral do Podemos no Tocantins.

Para Tiago Dimas, a visita reforça o alinhamento entre o diretório estadual e a executiva nacional, além de representar atenção política às definições regionais do partido. Dimas avaliou que o encontro contribuiu para consolidar estratégias e candidaturas locais com respaldo da direção nacional.

Contatos e próximos passos incluem definição formal de candidaturas e cronograma de convenções, conforme articulação entre a direção nacional e as lideranças do Tocantins.