Coordenação da campanha de Vicentinho recebe demandas do Sintet e debate projeto de Estado para a educação

Em reunião com o presidente do sindicato, equipe apresentou o Plano de Governo e recebeu carta com reivindicações da categoria; dirigente defendeu uma política educacional com continuidade para além de um mandato

Por Redação

A coordenação da campanha de Vicentinho se reuniu nesta quarta-feira (21) com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado do Tocantins (Sintet), José Roque, para apresentar o Plano de Governo e receber uma carta com as demandas da categoria. O encontro abriu espaço para o diálogo sobre os desafios da educação pública tocantinense e a necessidade de construir políticas capazes de atender às necessidades de crianças, jovens, profissionais da educação e de toda a sociedade.

Durante a reunião, José Roque destacou a importância de discutir um modelo de educação conectado às necessidades da população e defendeu que o Tocantins tenha um projeto educacional de longo prazo. Para o dirigente, a educação precisa ser tratada como uma política de Estado, e não ficar restrita às prioridades de uma gestão.

“O Estado precisa ter um projeto grandioso que leve à frente a nossa sociedade, com desenvolvimento, conhecimento e prosperidade. Mas tem que ser um projeto de Estado, jamais um projeto único de governo”, afirmou o presidente do Sintet.

Roque também ressaltou que a construção desse caminho depende de compreensão política e de um planejamento capaz de produzir resultados duradouros para a sociedade tocantinense. Segundo ele, a continuidade das políticas educacionais é fundamental para que as iniciativas não sejam interrompidas a cada mudança de governo.

A carta entregue pelo sindicato reúne as demandas da categoria e passa a integrar o diálogo estabelecido no encontro. A apresentação do Plano de Governo e o recebimento das reivindicações reforçam a importância de ouvir os profissionais da educação na discussão dos caminhos para o ensino público no Tocantins, considerando os desafios da rede e a necessidade de construir um projeto que ultrapasse os limites de uma única administração.