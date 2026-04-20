Desunião na Câmara de Gurupi compromete chances de eleger representantes locais para o Legislativo Estadual

​por Wesley Silas

A história política de Gurupi revela um obstáculo persistente: a dificuldade de transformar mandatos de vereador em cadeiras na Assembleia Legislativa. Atualmente, a pré-candidatura do vereador Colemar da Saborelle (Podemos) e a do presidente da Casa, Ivanilson Marinho (PL), enfrentam um cenário de fragmentação interna que ameaça as chances da “Capital da Amizade” ampliar sua bancada estadual.

​O Paradigma da divisão

​Historicamente, o salto da Câmara Municipal para o Palácio Araguaia é raro. Após o longo período de influência de Longuimar Barros — eleito vereador em 1982 e deputado em 1988 e 1994, assim como o ex-deputado Ângelo Agnolin que iniciou sua trajetória no Legislativo Municipal de Gurupi no período de 1993 a 1996 e ainda se elegeu como deputado federal em 2011 — a cidade amargou um jejum quebrado apenas recentemente por Eduardo Fortes (Republicanos). No entanto, o “fenômeno Fortes” parece não ter sido suficiente para convencer o parlamento local sobre a eficácia da unidade.

​Em entrevista ao Portal AtitudeTO, Colemar da Saborelle lamentou a postura dos colegas. Segundo o parlamentar, a maioria dos gabinetes da Câmara de Gurupi já está comprometida com deputados que buscam a reeleição, em vez de priorizar projetos que nasceram dentro do próprio município.

​”Encontramos uma grande dificuldade. No período pré-eleitoral, não conseguimos atrair o apoio de outros vereadores para um projeto focado na representatividade da nossa cidade. Isso não é segredo para ninguém”, afirmou Saborelle.

​O Cálculo político desperdiçado

​Os números evidenciam o potencial de uma eventual coalizão. Composta por 17 vereadores, a Câmara de Gurupi detém um capital político que, se unificado, poderia garantir uma votação expressiva.

​Cálculos internos indicam que, se o desempenho eleitoral médio de cada parlamentar fosse transferido para uma candidatura local, o grupo somaria, no mínimo, 15 mil votos iniciais. Esse montante seria o alicerce necessário para garantir uma cadeira na Assembleia, diminuindo a dependência de votos externos.

​ O localismo vencido pelos acordos externos

​A resistência dos vereadores em apoiar nomes como Ivanilson Marinho e Colemar da Saborelle expõe uma ferida aberta na política gurupiense: a prevalência dos acordos de cúpula e dos compromissos com lideranças já estabelecidas em detrimento do fortalecimento regional.

​Ao manterem seus gabinetes a serviço de deputados de outras bases, os parlamentares locais perpetuam a dependência política da cidade. A falta de unidade não é apenas uma questão de afinidade pessoal, mas um erro estratégico que dilui o poder de barganha de Gurupi. Enquanto o parlamento municipal agir como um arquipélago de interesses isolados, a cidade continuará a ver seus representantes naturais “morrerem na praia”, incapazes de romper a barreira do Legislativo Estadual por falta de suporte dentro da própria casa.

Confira a entrevista completa com Colemar da Saborelle: