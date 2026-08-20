Dorinha inaugura comitê em Palmas e garante: “Vamos cuidar desse Estado inteiro”

Ao lado do governador Wanderlei Barbosa e do candidato a vice, Atos Gomes, evento reuniu centenas de apoiadores e marcou a largada oficial da chapa rumo aos municípios tocantinenses

Por Redação

“Eleição não é brincadeira, não é deboche, muito menos gozação. É respeito ao povo! Não adianta fazer proposta para enganar, para ganhar a eleição. É sério: cuidar da saúde, cuidar da segurança, cuidar de educação. É isso que nós vamos fazer nesse Estado inteiro, mostrando a nossa história”, declarou a senadora Professora Dorinha (União Brasil), candidata a governadora do pela coligação União pelo Tocantins, na noite desta quarta-feira, 19 de agosto. O discurso de forte compromisso coroou o clima de festa e celebração durante a inauguração do seu comitê oficial em Palmas, onde ela garantiu à multidão que a missão é dar continuidade e buscar superar os resultados da atual gestão.

Sediado no antigo Colégio Nabla (Quadra 108 Norte, Avenida NS-6), o evento de lançamento reuniu centenas de pessoas, entre prefeitos, vereadores, lideranças e apoiadores de todo o estado em uma atmosfera de muita animação. Durante a festividade, a militância participou de um grande adesivaço, no qual cerca de 500 veículos receberam o material visual da chapa. A mobilização serviu como ponto de partida para a agenda de rua, que a partir de amanhã já inicia viagens intensas pela região do Bico do Papagaio e Norte do Estado.

O governador Wanderlei Barbosa (republicanos) reforçou que sua participação na campanha será no corpo a corpo, percorrendo as cidades de carro para dialogar de perto com a população. Ao respaldar Dorinha, ele destacou o otimismo com o futuro: “A responsabilidade que o nosso governo tem é de buscar uma alternativa que seja boa para o Estado, a melhor. Não é à toa que nós optamos pela nossa governadora, Professora Dorinha”, salientou ao destacar a capacidade da candidata.

Representando a juventude e consolidando a energia da chapa governista, o candidato a vice-governador, Atos Gomes (Republicanos), também discursou com bastante entusiasmo para a militância. “Com essa alegria, com essa animação, nós vamos caminhar as ruas de todo o nosso estado, levando o nome da professora Dorinha, que é a mulher mais preparada para dar continuidade a essa gestão”, celebrou Atos.

A inauguração festiva demonstrou a força e a unidade da base aliada, reunindo no mesmo palanque os candidatos ao Senado da coligação, Eli Borges (Republicanos) e Carlos Gaguim (União Brasil), além de apoiadores do senador Eduardo Gomes (PL) e Ronaldo Dimas (Podemos). Com o comitê central de portas abertas e a militância engajada, a campanha agora aposta na alegria e na união de seus líderes para percorrer os 139 municípios tocantinenses, levando uma mensagem de trabalho sério, esperança e sem “conversa fiada”.

O evento contou com vários candidatos aa deputado estadual e federal, prefeitos, vereadores e líderes políticos.

Nesta quinta-feira, Dorinha e Atos Gomes iniciam extensa agenda no Norte do Estado e Bico do Papagaio, começando com encontros políticos em Piraquê, Wanderlândia, Ananás e Araguatins.