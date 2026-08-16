Eduardo Fortes inicia caminhada da campanha na tradicional Feira Coberta de Gurupi

Por Redação

A manhã deste domingo (16) foi de movimento na tradicional Feira Coberta da Rua 7, em Gurupi. Entre bancas de café e pastel, pequenos produtores e famílias fazendo suas compras, o deputado estadual e candidato à reeleição Eduardo Fortes (Republicanos) iniciou sua caminhada de campanha, cumprimentando comerciantes, feirantes e moradores e conversando diretamente com quem estava no local.

A escolha da Feira Coberta para o primeiro compromisso da campanha carrega um significado em reforçar uma trajetória marcada pela proximidade, pelo trabalho e pela presença nos municípios. Ao lado das pessoas, Fortes destacou a importância de ouvir de perto as demandas de quem vive e trabalha diariamente para movimentar a economia e a vida das pessoas.

A atuação do parlamentar reúne iniciativas nas áreas social, da saúde, segurança alimentar e agricultura familiar, como as Hortas Comunitárias e a Casa de Apoio Nova Esperança. Na agricultura familiar, é de autoria de Eduardo Fortes a Lei nº 4.683, de 26 de maio de 2025, que incentiva a aquisição de produtos de agricultores familiares por empresas fornecedoras de alimentação que recebem incentivos fiscais no Tocantins.

“Não poderia escolher outro lugar para começar essa caminhada. É no meio das pessoas, ouvindo, conversando e olhando no olho, que sempre construímos nosso trabalho. A campanha começa hoje, mas o nosso compromisso com o povo vem de muito antes. Vamos seguir trabalhando, com os pés no chão e perto de quem realmente conhece as necessidades do Tocantins. A nossa força vem do povo”, afirmou Eduardo Fortes.

Fonte: Ascom