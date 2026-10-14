Eduardo Gomes critica ‘mentiras e manipulação’ na campanha e diz que grupo de Dorinha pode ampliar votação no segundo turno

Por Redação

O senador reeleito Eduardo Gomes (PL) criticou a disseminação de informações que classificou como falsas durante a campanha eleitoral e afirmou que o grupo político da candidata ao governo do Tocantins, Professora Dorinha Seabra (União Brasil), tem condições de ampliar sua votação no segundo turno. A declaração foi feita durante um encontro com prefeitos, vereadores e lideranças políticas em Palmas.

Reeleito com 450.191 votos, Gomes utilizou o próprio resultado nas urnas para destacar a força eleitoral dos aliados. Segundo ele, o grupo que contribuiu para sua reeleição pode ampliar a mobilização em favor de Dorinha até a votação de 25 de outubro.

“Esse time que está aqui sabe de onde vem e trouxe 450 mil votos. Esse time que está aqui pode buscar 500 mil votos para a Dorinha”, afirmou.

O senador disse que, nesta etapa da campanha, pretende atuar diretamente na articulação política e no trabalho eleitoral da candidata.

‘Não adianta vir com mentira’

Eduardo Gomes também fez críticas à condução do debate político durante o primeiro turno. Segundo ele, a disputa foi marcada por episódios de desinformação e tentativas de manipular declarações e posicionamentos.

“O primeiro turno teve uma carga grande de mentira, manipulação de informação e informação injusta”, declarou.

O senador não apontou, durante esse trecho do discurso, episódios específicos nem identificou os responsáveis pelas práticas que criticou.

Gomes afirmou que o grupo de Dorinha pretende manter sua estratégia de campanha, sem se deixar influenciar por ataques ou informações que considera distorcidas.

“Não adianta vir com mentira. Isso não vai funcionar”, disse.

Ao defender a candidata, o parlamentar destacou sua trajetória no Senado e afirmou que ela tem condições de enfrentar os debates eleitorais sem recorrer a promessas que não possam ser cumpridas.

“Dorinha, muito obrigado por ter chegado até aqui sem ficar mentindo, prometendo aquilo que você não pode cumprir”, afirmou.

Senador defende respeito a eleitores de diferentes posições políticas

Outro ponto do pronunciamento foi a relação entre a disputa estadual e a eleição presidencial.

Eduardo Gomes, que integra o PL, reafirmou a identificação da maior parte de seu grupo político com a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República. Ao mesmo tempo, reconheceu que há aliados com preferências diferentes na disputa nacional.

“Nós aqui temos irmãos que votam para todos os presidentes do primeiro turno e agora vão votar no segundo turno. O nosso time tem uma opção majoritária, mas a gente respeita os outros”, declarou.

O senador afirmou que as diferenças de posicionamento na eleição presidencial não devem impedir o trabalho conjunto em torno da candidatura de Dorinha ao governo estadual.

Durante a fala, também mencionou a senadora Michelle Bolsonaro e a possibilidade de participação de lideranças nacionais nas atividades eleitorais do grupo, sem apresentar uma agenda confirmada.

Gomes pede que vereadores intensifiquem campanha

Ao se dirigir aos vereadores e vereadoras presentes, Eduardo Gomes pediu que a mobilização eleitoral seja ampliada nos municípios.

O senador agradeceu o trabalho das lideranças que participaram de sua campanha de reeleição e afirmou que pretende contar com a mesma articulação na disputa pelo Palácio Araguaia.

“Vamos sair daqui para buscar mais um voto”, declarou.

Gomes também agradeceu a prefeitos, vice-prefeitos, deputados federais e estaduais que integram o grupo de Dorinha, destacando a participação dessas lideranças na organização da campanha.

Para o senador, o trabalho realizado pelos aliados nas eleições proporcionais e na disputa pelo Senado pode contribuir para a mobilização no segundo turno.

Defesa da continuidade do atual grupo político

Na parte final do discurso, Eduardo Gomes defendeu a continuidade do projeto político que atualmente comanda o governo estadual, sob a liderança de Wanderlei Barbosa (Republicanos).

O senador afirmou que considera o grupo preparado para dar sequência às ações da atual administração e promover mudanças nas áreas que necessitam de melhorias.

“Só pode mudar para melhor o que fez o melhor”, declarou, ao defender a candidatura de Dorinha.

Gomes encerrou o pronunciamento agradecendo aos aliados e reforçando o apoio à senadora, que disputa o segundo turno contra o deputado federal Vicentinho Júnior (PSDB).

A eleição que definirá o próximo governador do Tocantins está marcada para 25 de outubro.